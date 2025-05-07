Сейчас среди граждан Украины преобладают положительные ожидания от подписания соглашения.

47% украинцев имеют положительные ожидания от соглашения о сотрудничестве в области полезных ископаемых, которое недавно заключили Украина и США. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"По состоянию на начало мая 2025 года 47% украинцев имели скорее положительные ожидания от подписания соглашения. О скорее негативных последствиях говорят 22%, а еще 19% ответили, что подписание соглашения никак не повлияет на Украину", - говорится в исследовании.

Отмечается, что остальные 12% респондентов не смогли определиться с мнением.

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"Таким образом, сейчас баланс положительных-отрицательных ожиданий составляет +25% (то есть преобладают положительные ожидания)", - сказано в опросе.

Социологи также отметили, что немного меньше положительных ожиданий от подписания соглашения на Востоке и на Западе, хотя в обоих случаях доля тех, кто имеет именно негативные ожидания, не превышает четверти, из-за чего баланс ожиданий является более позитивным.

КМИС со 2 мая начал запланированный заранее собственный опрос (методом телефонных интервью по всеукраинской выборке взрослых граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории).

Полевой этап опроса должен продолжаться до середины мая 2025 года, но по состоянию на 6 мая было проведено 561 интервью. Этого количества достаточно для понимания предварительных результатов (с учетом погрешности, которая составляет 5,4% при доверительной вероятности 95% и дизайн-эффекте 1,3) и по нашему опыту окончательные результаты принципиально отличаться не будут.

Соглашение о полезных ископаемых - важные новости

Как сообщал УНИАН, 30 мая Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых, которое предусматривает создание совместного фонда для привлечения глобальных инвестиций в восстановление страны.

"В соглашении нет долга и создается Фонд - Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать именно здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда зарабатывать могут в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите", - пояснил президент Владимир Зеленский.

6 мая Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики, который является профильным по ратификации американо-украинского соглашения об ископаемых, поддержал необходимость голосования за него в целом.

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