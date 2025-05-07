Журналисты с удивлением подчеркнули, что это уникальная просьба для страны, которая находится в состоянии войны.

Администрация президента США Дональда Трампа зимой "настойчиво призывала" украинские власти принять "неопределенное количество" депортированных из США граждан третьих стран.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на документы. Журналисты с удивлением подчеркнули, что это уникальная просьба для страны, которая находится в состоянии войны и зависит от военной и финансовой поддержки США.

В документах правда не указывается, как украинское руководство отреагировало на такую просьбу, переданную высокопоставленным американским дипломатом.

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Издание отмечает, что Украина не принимала граждан третьих стран из США, и нет никаких признаков того, что она это сделает. Два украинских чиновника на условиях анонимности сказали, что эта тема не рассматривается серьезно.

Как указало издание, бывшие официальные лица США заявили, что диалог между Белым домом и Украиной по вопросу депортаций был необычным и не был частью обычной дипломатической работы.

Трамп и мигранты

13 апреля стало известно, что у Трампа планируют в этом году депортировать миллион мигрантов. Аналитики утверждают, что имеющиеся статистические данные делают эту цель нереалистичной, или даже вовсе невозможной.

А 16 апреля Трамп анонсировал программу "самодепортации". Правительство будет работать с иммигрантами, чтобы они могли вернуться в США, "если будут хорошо себя вести".

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