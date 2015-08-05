Своим объяснением появления у себя часов за $600 тысяч Песков подставил жену перед налоговой службой США

Своим заявлением, что часы стоимостью минимум 620 тысяч долларов были подарены ему невестой, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подставил Татьяну Навку, косвенно обвинив ее в сокрытии доходов от налоговой службы США.

Об этом сообщил фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Отмечается, что жена Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка (2006, танцы на льду), последние 15 лет прожила в США, где все налоговые резиденты – вне зависимости от того, граждане они или живут по грин-карте, обязаны ежегодно подавать декларацию о полученных доходах и платить с них налоги.

"Если Навка не укажет доходы, на которые были куплены часы в декларации за 2015 год, и это будет признано непреднамеренным, Навку ждет штраф, рассчитанный в зависимости от суммы недоплаченного налога. Если неуказание доходов будет признано преднамеренным, то там до 5 лет и штрафы до $250 тыс.", - сообщается в статье.

Также Навальный предложил Пескову "перестать морочить всем голову и прятаться за юбку жены, подводя её под штраф и возможный тюремный срок. Мы ждем ясных объяснений происхождения средств для покупки всей найденной коллекции дорогостоящих часов".

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Как сообщал УНИАН, 2 августа фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального сообщил, что стоимость часов, замеченных у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на фотографии со свадьбы, составляет 620 тысяч долларов.

Позже Дмитрий Песков заявил, что не мог не надеть на свадьбу подарок жены — часы Richard Mille модели RM 52-01, которые были выпущены ограниченной партией в 30 экземпляров, и стоят не менее 600 тысяч долларов.