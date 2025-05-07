В то же время американский президент отметил, что не собирается возвращать Россию в формат, по крайней мере пока.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об исключении России из группы ведущих демократий мира было ошибочным. По его мнению, возвращение Москвы в формат G8 могло бы изменить ход истории, однако сам он не будет настаивать на этом, пишет Associated Press.

G7, которая до 2014 года существовала как G8, исключила Россию после аннексии Крыма. На вопрос журналистов о том, стремится ли он вернуть Россию в группу, когда США будут принимать саммит в 2027 году, Трамп напомнил, что среди инициаторов исключения был тогдашний президент Барак Обама.

По его словам, такое решение было "очень глупым", и даже, возможно, повлекло тяжкие последствия.

Видео дня

"Из-за этого, возможно, гибнут миллионы людей", - добавил он, имея в виду вторжение России в Украину.

Однако Трамп заявил, что пока не считает целесообразным возвращать Россию в состав G7:

"Нет, это не лучшее время".

Трамп и Путин

Ранее Трамп утверждал, что российский диктатор хочет прекращения войны в Украине. Глава Белого дома действительно считал, что Кремль хочет подписать мирное соглашение. Но со временем до Трампа начало доходить, что не все так прозрачно.

Недавно глава Белого дома заявил, что Путин "морочит голову" ему, поскольку достижение мирного соглашения затягивается. При всей своей приязни к Путину Трамп выбрал уклониться от ответа на прямой вопрос о том, доверяет ли он ему.

По данным западных СМИ, Трамп несколько изменил риторику о российском диктаторе Владимире Путине после нескольких месяцев непубличных дипломатических усилий премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

Вас также могут заинтересовать новости: