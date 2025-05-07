Баффет и Гейтс назвали секрет успеха одним словом: оба ответили одинаково

Миллиардеры отметили, что стоит обращать внимание на то, что больше всего интересовало вас в юности.

На одной из встреч Билла Гейтса и Уоррена Баффета попросили одним словом объяснить свой успех. Оба написали дали один и тот же ответ из одного слова - сосредоточенность, пишет Yahoo Finance.

"То, чем вы навязчиво занимаетесь между 13 и 18 годами, - это то, в чем у вас больше всего шансов достичь мирового класса", - сказал Гейтс в 2016 году.

В юности Гейтс увлекся программированием и впоследствии стал соучредителем Microsoft. По состоянию на сейчас его состояние составляет около $127 млрд.

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Баффет с детства интересовался инвестициями:

"Ну, меня достаточно интересовали инвестиции", - сказал он CNBC.

В 11 лет он вложил $114,75 в акции Cities Service. Сейчас Баффет - один из самых успешных инвесторов, с капиталом около $160 млрд.

"Он сосредотачивался на программном обеспечении, я - на инвестициях", - отметил Баффетт. "Это дало мне большое преимущество начать очень молодым - в этом нет никаких сомнений".

На собрании акционеров 1999 года он объяснил эффект сложных процентов:

"Мы начали строить этот маленький снежок на вершине очень длинного холма... Секрет заключается в том, чтобы иметь очень длинный холм: либо начните очень молодо, либо доживите до глубокой старости".

Баффет инвестирует в стабильные компании с перспективами. Его любимый принцип:

"Если вы не желаете владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими 10 минут".

Об Apple он сказал: "Это просто лучший бизнес, чем любой, которым мы владеем".

Даже Баффетт ошибался. "Ошибки бездействия", - так он назвал упущенный шанс инвестировать в прибыльные компании.

Его партнер Чарли Мангер заметил:

"Я думаю, что люди должны научиться иметь мужество и ум, чтобы сделать решительный шаг, когда появляются такие редкие возможности".

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