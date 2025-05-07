Баффет и Гейтс назвали секрет успеха одним словом: оба ответили одинаково

На одной из встреч Билла Гейтса и Уоррена Баффета попросили одним словом объяснить свой успех. Оба написали дали один и тот же ответ из одного слова - сосредоточенность, пишет Yahoo Finance.
"То, чем вы навязчиво занимаетесь между 13 и 18 годами, - это то, в чем у вас больше всего шансов достичь мирового класса", - сказал Гейтс в 2016 году.
В юности Гейтс увлекся программированием и впоследствии стал соучредителем Microsoft. По состоянию на сейчас его состояние составляет около $127 млрд.
Баффет с детства интересовался инвестициями:
"Ну, меня достаточно интересовали инвестиции", - сказал он CNBC.
В 11 лет он вложил $114,75 в акции Cities Service. Сейчас Баффет - один из самых успешных инвесторов, с капиталом около $160 млрд.
"Он сосредотачивался на программном обеспечении, я - на инвестициях", - отметил Баффетт. "Это дало мне большое преимущество начать очень молодым - в этом нет никаких сомнений".
На собрании акционеров 1999 года он объяснил эффект сложных процентов:
"Мы начали строить этот маленький снежок на вершине очень длинного холма... Секрет заключается в том, чтобы иметь очень длинный холм: либо начните очень молодо, либо доживите до глубокой старости".
Баффет инвестирует в стабильные компании с перспективами. Его любимый принцип:
"Если вы не желаете владеть акциями в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ими 10 минут".
Об Apple он сказал: "Это просто лучший бизнес, чем любой, которым мы владеем".
Даже Баффетт ошибался. "Ошибки бездействия", - так он назвал упущенный шанс инвестировать в прибыльные компании.
Его партнер Чарли Мангер заметил:
"Я думаю, что люди должны научиться иметь мужество и ум, чтобы сделать решительный шаг, когда появляются такие редкие возможности".