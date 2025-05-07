Конечно, технология ещё не идеальна, но пользователи в основном довольны, заявляет Google.

Google запустила новую ИИ-функцию Simplify для iOS. Теперь владельцы iPhone могут на лету упростить любой запутанный текст: от медицинских терминов до научных статей.

Фишка работает просто: выделяешь непонятный фрагмент на веб-странице, жмёшь Simplify в выпадающем меню - и получаешь переработанный вариант простыми словами.

Как объясняет The Verge, инструмент создан лабораторией Google Research и базируется на модели Gemini. Основная цель - сделать технический и профессиональный контент более доступным для широкой аудитории.

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В Google признают, что технология ещё не идеальна и может ошибаться, но уже сейчас у пользователей "высокий уровень удовлетворённости" от того, как работает упрощение.

Пока что функция работает только на iOS, но Google намекает: в будущем она может появиться и на Android, и в десктопной версии Chrome.

Ранее мы рассказывали, что нейросеть Google выдумывает несуществующие поговорки. Пользователи обнаружили, что в Google можно вбить любые бессвязные слова, а он воспримет это за поговорку.

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