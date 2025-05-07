Возможная потеря или уменьшение урожаев фруктов приведет к увеличению на прилавках импортной продукции.

В Институте садоводства НААН не исключают, что из-за влияния низких температур может быть полностью потерян урожай абрикосов и алычи, а также до 30% урожая вишни и черешни вследствие снижения фертильности пыльцы.

"Большинство фермеров считают, что потери урожая яблок и груш от последней волны заморозков будут минимальными, хотя определенное влияние на качество плодов возможно. Более точные прогнозы по урожаю яблок станут понятными во второй половине мая", - говорится в материале "РБК-Украина".

Отмечается, что возможная потеря или уменьшение урожаев фруктов приведет к увеличению на прилавках импортной продукции, что будет иметь влияние на цену, ведь при ее формировании закладываются дополнительные расходы на логистику.

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В то же время аграрии отмечают, что заморозки повредили плантации клубники или земляники садовой, а урожай летних сортов малины, вероятно, будет меньше. Зато голубика, по предварительным оценкам, не пострадала от заморозков.

Сейчас в продаже появляется все больше клубники, однако ее стоимость превышает 200 грн за килограмм, что значительно больше, чем в мае 2024 года, когда, по данным Минфина, средняя цена составляла 147,2 грн/кг.

Отмечается, что на рынках Киева клубнику из Одессы продают по 220 грн/кг. В супермаркетах еще много импортируемой продукции высокой стоимости. Фасованную клубнику продают в корзинах по 250-500 г по цене от 120 грн.

В материале добавили, что украинская клубника из открытого грунта начнет появляться в конце мая при благоприятной погоде, а разгар сезона должен прийтись на июнь. Тогда цены будут наиболее доступными для покупателей.

Цены на фрукты в Украине - что известно

Сообщалось, что специалисты фиксируют удешевление земляники садовой. В то же время, третью неделю подряд увеличиваются цены на яблоко. Также сузился диапазон цен на грушу.

Аналитики также отмечали, что заморозки могут негативно сказаться на качественных параметрах фруктов и снизить их пригодность к длительному хранению.

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