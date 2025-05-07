Ранее Джордж Симион уже отметился рядом высказываний в сторону Украины.

Румыны повторно проголосовали за антисистемного кандидата на президентских выборах, подтвердив свое прошлогоднее волеизъявление, которое было отменено конституционным судом страны. Если Джордж Симион победит и во втором туре выборов, внутренняя и внешняя политика Румынии может радикально измениться, пишет Bloomberg.

Симион, лидер крупнейшей ультраправой оппозиционной партии и поклонник президента США Дональда Трампа, одержал большую, чем ожидалось, победу, получив почти 41% голосов в первом туре.

Хотя президент в Румынии является преимущественно церемониальной фигурой, он также является главнокомандующим вооруженных сил, представляет страну на саммитах Организации Североатлантического договора и Европейского Союза, а также выдвигает кандидатуру премьер-министра после консультации с политическими партиями.

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"Победа Симиона в первом туре и более широкие достижения ультраправых за последние месяцы вызывают вопросы относительно будущего либерального, проевропейского статуса Румынии и ее надежности как западного партнера, который имеет 600-километровую границу с Украиной и принимает тысячи военнослужащих альянса НАТО", - пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что кандидат-ультранационалист выступает за прекращение военной помощи Киеву, и ранее уже получил запрет на въезд в Украину и Молдову после предъявления претензий на их территорию.

Симион уже пообещал, что после победы на выборах сделает премьер-министром своего политического соратника Кэлина Джорджеску, который и был победителем отмененного впоследствии ноябрьского голосования. Сам Джорджеску осуждал права сексуальных меньшинств, ставил под сомнение использование вакцин, изображал пандемию Covid-19 как мистификацию и поддерживал теорию заговора о замещении христианского населения Европы иммигрантами-нехристианами.

Джорджеску хвалил президента России Владимира Путина и заявил, что хочет прекратить военную поддержку Украины, которую он назвал "вымышленным государством".

Если Симион станет победителем, это также придаст импульс его политической партии, которая и так заняла второе место на декабрьских парламентских выборах. Сейчас около трети мест в нижней палате парламента Румынии занимают ультраправые партии.

Президентские выборы в Румынии

Как писал УНИАН, в 2024-2025 годах Румыния пережила одну из самых бурных президентских кампаний в своей новейшей истории. Выборы были омрачены скандалами, вмешательством извне и глубоким политическим расколом, что поставило под сомнение проевропейский курс страны.

Первый тур президентских выборов, состоявшийся в конце ноября 2024 года, был отменен Конституционным судом Румынии из-за подтвержденного вмешательства России. Румынская разведка сообщила об агрессивной гибридной атаке со стороны Кремля, которая включала продвижение пророссийского кандидата Келина Джорджеску через социальные сети, в частности TikTok. Это вмешательство вызвало широкий резонанс в обществе и политических кругах, заставив власти назначить повторные выборы.

Повторные президентские выборы были назначены на май. Проевропейские партии, в частности Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL) и Демократический союз венгров Румынии (UDMR), объединились вокруг общего кандидата Крина Антонеску. Среди других кандидатов были независимый Никушор Дан, мэр Бухареста, и ультраправый Джордже Симион, лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR), который стал главным кандидатом от ультраправых вместо снятого с выборов Келина Джорджеску.

В первом туре выборов, состоявшемся в минувшее воскресенье, Джордже Симион одержал победу с 41% голосов, опередив Никушора Дана, который получил 21%. Эти результаты стали шоком для проевропейских сил и привели к отставке премьер-министра Марчела Чолаку, который признал потерю легитимности коалиции.

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