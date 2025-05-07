Король Чарльз и королева Камилла представили свои официальные коронационные портреты.
Как сообщило издание The New York Times (NYT), портрет короля нарисовал Питер Кухфельд. На картине король в регалиях, которые он носил два года назад для пышной церемонии коронации. Возле короля стол с короной, на которую падает солнечный свет из ближайшего окна заставляет ее блестеть.
Монарх также представил второй официальный портрет своей супруги, королевы Камиллы, написанный Полом Бенни — почти фотореалистичное изображение королевы в шелковом коронационном платье, пристально смотрящей из полотна на подданных.
В соцсетях последовала немедленная реакция на работу Кухфельда, которую британские подданные оценили по достоинству.
И Кухфельд и Бенни имеют давние профессиональные отношения с королем. В 1986 году Чарльз поручил Кухфельду нарисовать своих сыновей Уильяма и Гарри.
Кухфельд рассказал, что на создание картины у него ушло "более полутора лет", и что он "пытался создать картину, которая будет одновременно и человеческой, и королевской, продолжая традицию королевской портретной живописи".
Бенни также имеет давние связи с королевской семьей. В 2015 году он нарисовал королеву Елизавету, гладящую лошадь, а в 2022 году Чарльз поручил ему написать портреты переживших Холокост для выставки в Букингемском дворце.
Бенни опубликовал информацию о работе по написанию портрета Камиллы, сообщив, что она позировала ему несколько раз в Кларенс-хаусе в Лондоне. А однажды охранники принесли корону из Тауэра, чтобы он "сделал набросок и внимательно рассмотрел".
Бенни добавил, что хотел "признать грандиозный и исторический характер коронации" в своей картине, а также раскрыть "человечность и сочувствие" Камиллы.
Другие новости о королевской семье
Принц Гарри окончательно потерял доверие короля Чарльза после серии публичных обвинений и жалоб, заявила королевский эксперт Хилари Фордвич. Она отметила, что монарх скучает по внукам, но налаживать отношения с сыном не намерен.
Ранее Гарри заявил, что хочет примирения, и назвал проблемы с безопасностью причиной отдаления от отца.