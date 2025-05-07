Президент Польши отметил, что пока Трамп не готов пойти на радикальные меры, чтобы остановить Путина.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятнее всего, пока не готов завершить войну в Украине. Он все еще хочет захватить всю страну. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью BILD.

"Я не знаю, готов ли Владимир Путин. Может быть, он был бы готов, если бы вся Украина оказалась в его руках. Тогда бы он сказал, что сейчас подходящий момент закончить эту войну", - сказал он.

Также Дуда добавил, что президент США Дональд Трамп способен заставить РФ прекратить войну против Украины. Тем не менее он пока не готов пойти на радикальные меры.

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"Я убежден, что президент США имеет в своих руках инструменты, с помощью которых он может заставить Россию (завершить войну - УНИАН). Возможно, некоторые из этих инструментов очень радикальны, очень жесткие... Особенно различные экономические инструменты. Но я верю, что президент Дональд Трамп способен это осуществить", - подчеркнул президент Польши.

Кроме того, Дуда считает, что минимальные расходы стран НАТО на оборону должны составлять 3% от ВВП. Он напомнил, что так было во времена Холодной войны, а "сейчас они возвращаются".

Путин является препятствием на пути к завершению войны

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что российский диктатор Владимир Путин является главным препятствием к прекращению огня. Он отметил, что Украина согласилась на всеобъемлющее перемирие с Москвой.

Спецпредставитель признал, что не все условия перемирия нравятся Украине, но "мы выходим на то, что это путь, по которому надо двигаться". Келлог подчеркнул, что стороны "близки" к возможному перемирию:

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