Заявление является очередным пропагандистским маневром, потому что Россия не имеет технической возможности самостоятельно эксплуатировать ЗАЭС без украинских ресурсов и специалистов, говорят в СНБО Украины.

Оккупанты заявили о подготовке к запуску Запорожской атомной электростанции и генерации электроэнергии по нормам РФ. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации, который разъяснил цель россиян.

Как информируют в ЦПД, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко во время своего визита на оккупированную территорию Запорожской области побывал на ЗАЭС и призвал персонал подготовить станцию к генерации по нормам России. Известно также, что в этом году станция планирует получить "российскую лицензию" на эксплуатацию блока №1.

"Таким образом РФ пытается создать картинку "постепенной интеграции" ЗАЭС в правовое поле РФ. Но на самом деле сейчас станция не производит электроэнергию и Россия не имеет технической возможности самостоятельно эксплуатировать ее без украинских ресурсов и специалистов. Подобные заявления являются очередным пропагандистским маневром РФ. Москва стремится создать иллюзию де-факто юрисдикции над украинским стратегическим объектом, чтобы усилить свои переговорные позиции", - объясняют в Центре противодействия дезинформации.

Видео дня

Обращается внимание, что россияне планируют также выпустить пропагандистские видеосюжеты с целью закрепить среди мирового сообщества мнение, что ЗАЭС якобы исторически принадлежит России, и переложить на Украину вину за совершение РФ военных преступлений.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, российские войска захватили Запорожскую АЭС и город-спутник Энергодар в марте 2022 года, то есть в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

После оккупации российские силы милитаризировали объект, разместив на его территории военную технику и личный состав. Персонал станции подвергся давлению, а часть специалистов заменили специалистами, завезенными из России. Сейчас АЭС не работает.

Издание Washington Post отмечало, что ЗАЭС была одним из символов энергетической, а следовательно и экономической независимости Украины. Так что эта крупнейшая в Европе АЭС вероятно станет одним из ключевых камней преткновения в мирных переговорах, поскольку Украина не может себе позволить ее пребывание в руках россиян, а россияне уже объявили оккупированный объект своей законной добычей.

По данным СМИ, США хотели включить ЗАЭС в новое соглашение о полезных ископаемых с Украиной.

Впоследствии в Белом доме официально сообщили, что президент США Дональд Трамп предложил Украине "американское владение" атомными станциями, которое было бы "лучшей защитой" для них.

Президент Украины Владимир Зеленский позже сообщил, что говорил с американским лидером Дональдом Трампом только об одной украинской АЭС - Запорожской, которая сейчас во временной российской оккупации. По словам Зеленского, с Трампом обсуждали возможность возобновления работы Запорожской АЭС. Украинский президент подчеркнул, что все атомные электростанции принадлежат государству Украина, в том числе и Запорожская АЭС.

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