Размер минимальной зарплаты определяется законодательством Украины.

Согласно Закону Украины "Об оплате труда", минимальная зарплата - это размер денежной выплаты за простой, неквалифицированный труд. Деньги выплачиваются за объем работы, выполненный работником, считается он помесячно или почасово. О том, какой должна быть минимальная зарплата в Украине и планируют ли ее повышать - далее в материале.

Какая сейчас минимальная зарплата в Украине

Доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом интеграции науки, образования и бизнеса ГУ "Институт рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины" Олег Рубель в комментарии УНИАН объяснил, что минимальная зарплата в Украине сейчас 8 тысяч гривен:

"А я думаю, что она должна быть в три раза больше. Я считаю, что она должна примерно совпадать со средней официальной зарплатой, которая составляет сейчас 24 тысячи гривен".

По его словам, разница между средней официальной зарплатой и минималкой - обычно это то, что люди получают в конверте. Это теневая зарплата, а государству было бы выгоднее, если бы она была официальная. Также Олег Рубель напомнил - недавно Украина отстала от Молдовы и оказалась на последнем месте по уровню минимальной зарплаты в Европе. Но он считает, что это связано с процессами инфляции украинской гривны и стабилизации молдавского лея.

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Кому начисляется минимальная зарплата в Украине

По мнению эксперта, сейчас минималку платят примерно 2,5 млн человек. Точной статистики от Госстата нет. Минимальная зарплата начисляется очень широкому перечню специалистов, которые работают в бюджетной сфере, начиная от уборщиц, заканчивая инженерами, лаборантами и другими специалистами. Зарплата бюджетников привязана к уровню минимальной зарплаты, который определяет государство. При этом, с 8 тысяч гривен отчисляется 23% налогов, то есть минимальная зарплата в Украине с вычетом налогов "на руки" - 6160 грн.

Когда поднимут минимальную зарплату в Украине 2025

Олег Рубель пояснил, что повышение минимальной заплаты Кабмином вероятно в октябре:

"Я думаю, что повысить ее могут и до 9 тысяч гривен и до 11 тысяч. Есть информация в прессе, что в Раде зарегистрировали проект закона, который определяет порядок роста минимальной заработной платы, хотя международные обязательства Украины связаны с тем, чтобы заморозить рост минималки на три года".

И таким образом, говорит эксперт, есть две совершенно разные тенденции: неповышение минимальной зарплаты поддержит работодателя, в первую очередь, а повышение - в частности, государство и рядовых работников. Но для экономики важнее всего поддерживать работодателей.

Поднятие минимальной зарплаты - это одна из возможностей дополнительного налогообложения, потому что это именно та выплата, на которую начисляются все наши налоги (НДФЛ, военный сбор). Поднимая формально минимальную зарплату, власть увеличивает размер получаемых налогов.

справка Рубель Олег Евгеньевич Доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом интеграции науки, образования и бизнеса ГУ "Институт рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины" Рубель Олег Евгеньевич - ведущий украинский ученый в области институциональной экономики, экономики природопользования и инновационного развития науки образования и бизнеса. Доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом интеграции науки, образования и бизнеса ГУ "Институт рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины" Автор более 250 научных публикаций в научных периодических изданиях. Руководитель ряда успешных международных проектов и программ. Лауреат премии им. Ярослава Мудрого за выдающиеся достижения в научно-исследовательской деятельности по проблемам правоведения.

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