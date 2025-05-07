Компания называет устройство прорывом в робототехнике.

Amazon представил робота-манипулятора нового поколения - Project Vulcan, который умеет не только видеть объекты, но и ощущать их с помощью тактильной сенсорики.

Главная особенность Vulcan - способность чувствовать форму, материал и давление при захвате предмета. Это позволяет ему работать с миллионами наименований товаров, не повреждая упаковку и не снижая скорости.

Компания называет эту систему фундаментальным скачком вперёд в развитии робототехники и уже внедрила её на своих складах в США, где Vulcan помогает сортировать и упаковывать заказы наряду с другими машинами. По заявлениям Amazon, робот уже обрабатывает около 75% ассортимента платформы и делает это с производительностью, сопоставимой с работой человека.

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По словам директора направления робототехники с ИИ в Amazon Аарона Парнесса, Vulcan работает вместе с людьми, и в связке они эффективнее, чем поодиночке. Робот должен не заменить работников, а снять с них часть физической нагрузки и повысить общую безопасность на складе.

Компания также подчёркивает, что внедрение таких систем не ведёт к сокращениям. Наоборот, появились сотни новых профессий: от инженеров по обслуживанию до операторов роботизированных систем.

Vulcan - технология, которая ещё три года назад казалась невозможной, добавил Парнесс. В ближайшие годы Amazon планирует развернуть робота на складах по всей Европе и США. Параллельно компания предлагает сотрудникам пройти переобучение, чтобы они могли перейти в инженерные и техноспециализации, связанные с робототехникой.

Развитие роботехники - последние новости

Недавно Intel тоже похвасталась своими достижениями в автоматизации: компания представила робота-собаку Чипа, которая следит за исправностью рабочего оборудования на производстве.

Кроме того, в Японии представили нового "робота-коня", он имеет копыта и может залезть на гору. Однако такой робот до сих пор находится на стадии разработки.

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