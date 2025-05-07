Байден заявил, что при его администрации США оказывали достаточную поддержку Украине.

Давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа на Украину с требованием отдать часть территорий России - это "современное умиротворение". Об этом заявил экс-президент США Джо Байден в интервью BBC.

Путин и Трамп

Журналисты напомнили, что Байден неоднократно говорил, что российский диктатор Владимир Путин не остановится, если уступить ему территориями в рамках мирного соглашения. В интервью экс-президент США заявил, что "люди, которые верят в обратное, - дураки".

Во время выступления 5 мая в Делавэре он сказал, что его беспокоит разрыв отношений между США и Европой при Трампе. Экс-президент США считает, что нынешний американский лидер "изменит современную историю мира".

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В разговоре с журналистами Байден осудил призывы Трампа вернуть Панамский канал, купить Гренландию и сделать Канаду 51-м штатом.

"Что, черт возьми, здесь происходит? Какой президент вообще говорит так? Мы не такие. Мы за свободу, демократию, возможности, а не за конфискацию", - сказал он.

Помимо этого Байден прокомментировал слова администрации Трампа о том, что Украине нужно отдать часть территорий, чтобы добиться мирного соглашения. По его словам, это похоже на то, как бывший премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен в 1930-х годах пытался умиротворить требования Адольфа Гитлера в неудачной попытке избежать катастрофической войны в Европе.

"Это современное умиротворение", - заявил Байден.

Кроме того, экс-президент США обеспокоен тем, что Европа может потерять уверенность в том, что "Америка все еще остается лидером".

"Лидеры континента задаются вопросом, что же мне теперь делать?... Могу ли я положиться на Соединенные Штаты? Будут ли они там?", - подчеркнул Байден.

Помимо этого бывший американский лидер раскритиковал подход Трампа к диалогу с Путиным. Он возмутился тем, что отношение администрации США к российскому диктатору довольно благосклонное:

"Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту, решить, что он собирается захватить значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит. Я не совсем понимаю".

Также Байден выразил опасения, что некоторым странам НАТО, граничащим с Россией, придется пойти на уступки Путину, если Украина уступит часть своих территорий.

Помощь Украине

Кроме того, Байден уверен, что при его администрации США оказывали достаточную поддержку Украине. Он напомнил, что за три года полномасштабного вторжения РФ Белый дом со временем снял некоторые ограничения.

"Мы дали им все необходимое для обеспечения их независимости и были готовы ответить более агрессивно, если Путин снова начнет действовать", - добавил экс-президент США.

Скандал в Овальном кабинете

Байден высказался и о скандале в Овальном кабинете, который произошел между президентом Украины Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Трампом 28 февраля.

"Я считаю, что то, как это происходило, было ниже Америки", - заявил экс-президент США.

Трамп уверен, что Путин стал больше склоняться к миру

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что и Россия, и Украина готовы к урегулированию войны. По его словам, российский диктатор Владимир Путин стал больше склоняться к миру на фоне падения цен на нефть.

В частности, Трамп напомнил, что Путин недавно объявил трехдневное прекращение огня в мае. Он считает, что это небольшой шаг к перемирию.

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