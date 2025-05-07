Предательница Таисия Повалий заявила, что Украина уничтожает людей: 'Господь в России'

Предательница Таисия Повалий на одном из пропагандистских шоу сделала циничное заявление об Украине. Она заявила, что наша страна уничтожает человечество.
"Я вам хочу сказать на полном серьезне. Господь бережет Россию и бережет человечество здесь от вымирания, потому что наша вера, наш генофонд – они и есть божественные и как продолжение цивилизации. Потому что там (в Украине, - УНИАН), на мой взгляд, все делается для того, чтобы человечество уничтожить. Не мне их судить, но я верю, что Господь именно здесь в России с нами, именно Господь хранит всех нас и именно Господь приведет нас к победе", - пробила дно артистка.
Стоит отметить, что Повалий родилась в Украине. Здесь же она стала популярной. Однако еще до полномасштабного вторжения она уехала в Россию, там же она решила остаться после 24 февраля 2022 года, когда Украина подверглась жестокому нападению со стороны России.
С сентября 2022 года находится под санкциями Украины. Кроме того, Повалий подтвердила, что получила российское гражданство.
Также она неоднократно выражала надежду на то, что Россия и Украина будут единым государством.
Напомним, ранее известный украинский поэт высказался о предательнице Таисии Повалий. Он назвал ее "абсолютно живым трупом".