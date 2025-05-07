Предательница Таисия Повалий заявила, что Украина уничтожает людей: 'Господь в России'

Повалий пробила новое дно.

Предательница Таисия Повалий на одном из пропагандистских шоу сделала циничное заявление об Украине. Она заявила, что наша страна уничтожает человечество.

"Я вам хочу сказать на полном серьезне. Господь бережет Россию и бережет человечество здесь от вымирания, потому что наша вера, наш генофонд – они и есть божественные и как продолжение цивилизации. Потому что там (в Украине, - УНИАН), на мой взгляд, все делается для того, чтобы человечество уничтожить. Не мне их судить, но я верю, что Господь именно здесь в России с нами, именно Господь хранит всех нас и именно Господь приведет нас к победе", - пробила дно артистка.

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Стоит отметить, что Повалий родилась в Украине. Здесь же она стала популярной. Однако еще до полномасштабного вторжения она уехала в Россию, там же она решила остаться после 24 февраля 2022 года, когда Украина подверглась жестокому нападению со стороны России.

С сентября 2022 года находится под санкциями Украины. Кроме того, Повалий подтвердила, что получила российское гражданство.

Также она неоднократно выражала надежду на то, что Россия и Украина будут единым государством.

Напомним, ранее известный украинский поэт высказался о предательнице Таисии Повалий. Он назвал ее "абсолютно живым трупом".

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