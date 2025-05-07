Мозг 'читает' мысли: люди могут общаться только глазами

Ученые провели исследование, которое выявило, что человеческий мозг способен обрабатывать взгляды за миллисекунды.

Новые научные данные подтверждают идею о том, что люди способны считывать намерения друг друга по взгляду, что еще раз подчеркивает важность зрительного контакта в межличностном общении, пишет Live Science.

Это исследование демонстрирует, как глаза играют ключевую роль в невербальной коммуникации. В дальнейшем эти открытия могут помочь лучше понять, как люди с нарушениями социальных навыков, такими как аутизм, воспринимают и обрабатывают эти тонкие сигналы.

Хотя интуитивно понятно, что глаза способны передавать значительный объем информации - недаром говорят: "глаза - это окно в душу" - ученые уже давно пытаются выяснить, как именно мозг идентифицирует незначительные движения глаз и превращает их в представление о мыслях, эмоциях или психическом состоянии другого человека. Как мы узнаем, когда взгляд что-то значит, а когда - это просто случайный жест?

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"Мы пытаемся найти причину, почему наш мозг по-разному воспринимает социальную информацию", - сказала Елена Ристич, профессор психологии из Университета Макгилла в Канаде и ведущий автор исследования, опубликованного в сентябре в журнале Communications Psychology.

Целью исследования было выяснить, воспринимают ли люди преднамеренные движения глаз иначе, чем те, что возникают без сознательного контроля. Сначала учёные записывали видео с участниками, которые следовали указаниям на экране и меняли направление взгляда: иногда они сами выбирали, куда посмотреть, а иногда получали чёткие инструкции.

"Единственная разница между этими условиями заключается в том, что в одном случае люди делают преднамеренные движения глазами, а в другом случае они делают преднамеренные или непреднамеренные движения глазами", - сказала Ристич.

Следующий этап включал привлечение примерно 80 добровольцев, которые просматривали отснятые фрагменты, сделанные непосредственно перед движением глаз на видео. Задачей было предсказать, куда будет направлен взгляд - влево или вправо.

"Они быстрее принимали эти решения, когда взгляды были преднамеренными", - сказал Ристич. Хотя разница во времени реакции измерялась лишь миллисекундами, она показала, что мозг по-разному обрабатывает намерение во взгляде.

В двух последующих экспериментах с примерно 70 участниками каждый, учёные изучали, влияет ли это различие в восприятии на поведение во время слежения за взглядом на экране. Однако результаты показали, что "намерение не имело значения".

Это указывает на вероятность существования отдельных процессов в мозге, которые сначала определяют намеренность взгляда, а уже потом формируют реакцию. Возможно также, что информация о намерении формируется на более поздних этапах социального взаимодействия.

Анализ видеозаписей помог выяснить, что именно позволяло участникам быстрее предсказывать направление взгляда. Визуально было трудно заметить любое движение, однако более детальный просмотр выявил увеличение микродвижений в зоне глаз перед тем, как участник сознательно менял направление взгляда. Эти мелкие сигналы, вероятно, выступали как "подсказки".

"Исходя из этого, мы предполагаем, что эти очень тонкие сигналы движения передаются очень быстро, чтобы намеренно указывать другим, и что наша система как наблюдателя очень чувствительна к этому", - сказала Ристич.

В будущих исследованиях команда планирует использовать более точные методики отслеживания движения глаз, а также создать видео, где участники будут перемещать взгляд с четко определенным намерением - например, чтобы помочь или обмануть - и проверить, смогут ли зрители распознать эти намерения.

Последний этап предполагает привлечение лиц с расстройствами, которые влияют на социальные навыки, в частности с аутизмом или СДВГ. Учёные надеются выявить, на каком именно этапе обработки социальной информации эти люди отличаются от нейротипичных.

"Это один из главных вопросов в мире аутизма", - сказала Ристич. "Где система работает по-другому и в каких аспектах?"

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