Компания Ford потратила годы и миллиарды долларов на то, чтобы войти в сегмент электромобилей.

Однажды генеральный директор Ford Motor Company Джим Фарли провел около шести месяцев за рулем электромобиля китайской компании Xiaomi. Многие люди не понимали, почему он не выбрал автомобиль своего бренда, но этому есть объяснение, пишет CNBC.

Компания Ford потратила годы и миллиарды долларов на то, чтобы войти в сегмент электромобилей, в которой уже доминировали Tesla и китайские автопроизводители.

Во время выступления в Стэнфордском университете в марте 2024 года Фарли поделился, что часть этих усилий заключалась в вождении китайских электромобилей. По его словам, так было проще изучить конкурентов.

Видео дня

В подкасте "Everything Electric Show" Фарли подтвердил, что действительно некоторое время ездил на электромобиле Xiaomi. Он отметил, что ему понравился этот автомобиль, назвав его "фантастическим".

"Мы прилетели на нем из Шанхая в Чикаго, я езжу на нем уже шесть месяцев и не хочу от него отказываться", - сказал Фарли.

В издании подчеркнули, что комментарии гендиректора Ford прозвучали задолго до того, как президент США Дональд Трамп объявил всему миру торговую войну. В частности, против Китая были введены большие пошлины, включая китайские автомобили.

Любимый автомобиль Билла Гейтса

Однажды сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал о своем любимом автомобиле. По словам миллиардера, люди удивляются, когда видят его за рулем этого авто.

Во время подкаста братьев Мейерс Гейтс поделился, что у него есть компактный электромобиль, который является его любимым. Это Fiat 500e RED Edition с красным цветом кузова.

Гейтс добавил, что владеет и более роскошным электромобилем - Porsche Taycan. Тем не менее именно Fiat 500e дарит ему больше всего положительных эмоций.

Вас также могут заинтересовать новости: