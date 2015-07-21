Прокремлевского пропагандиста Киселева опять пустили в Facebook и Instagram

Ранее в пресс-службе Facebook пояснили, что аккаунт Киселева был удален из-за сомнения в его подлинности, передает РИА Новости.

"Мы получили жалобы, которые указывали на то, что аккаунты пользователя могут быть ненастоящими. Поскольку впоследствии мы получили всю необходимую для подтверждения подлинности информацию, оба аккаунта были восстановлены", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Facebook.

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"Спасибо, но я уже в вк и счастлив. И всех зову туда", - так прокомментировал Дмитрий Киселев на своей странице заявление Facebook.

Как сообщал УНИАН, страница Киселева в социальной сети Facebook была удалена спустя всего несколько часов после того, как он ее завел.

Стоит подчеркнуть, что всего через несколько часов счет "оскорбительных и насмешливых комментариев" в адрес Киселева пошел на сотни, и аккаунт телеведущего без дополнительных объявлений был удален.

Сам Киселев утверждает, что это связано с западной цензурой.