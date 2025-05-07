Такие случаи происходят в разных уголках Украины.

Весной 2023 года, во время продолжающейся полномасштабной войны, директор похоронного бюро и сотрудник местной администрации встретились на городском кладбище, чтобы за наличные договориться о транспортировке "особенно мрачного груза": 23 погибших солдат. По данным прокуратуры, чиновник согласился отдать директору похоронного бюро контракт на перевозку тел из морга в Днепре в обмен на четверть суммы, которую заплатит городской совет, пишет The Wall Street Journal.

Позже в том же месяце, утверждают прокуроры, директор похоронного бюро встретился с чиновником, чтобы передать ему его долю — 13 200 гривен.

"Мелкая коррупция — явление повсеместное в Украине и многих других странах, ранее входивших в состав Советского Союза. По данным антикоррупционной организации Transparency International, Украина занимает 105-е место из 180 в мировом рейтинге восприятия коррупции", - говорится в материале. Однако расследование взятки, переданной на кладбище в Полтаве, показывает, как коррупция преследует украинцев на всех этапах жизни — даже после смерти...

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СМИ пишет, что полицейские, спасатели и медики регулярно получают деньги от похоронных агентств за "наводки" о грядущих или только что наступивших смертях. И даже несмотря на почтительное отношение к погибшим воинам, они также становятся источником дохода для коррумпированных чиновников.

Некоторые похоронные агентства, по данным "осведомлённых" чиновников, платят за получение крупных контрактов на перевозку и захоронение тел военных. Полиция утверждает, что бюро завышают цены на гробы и надгробия для военных, а разницу делят с чиновниками.

"Война создаёт благоприятную почву для новых коррупционных схем, на которых преступники наживаются на человеческом горе", — отмечает старший следователь Национальной полиции Украины Николай Лыско.

Журналисты добавляют, что в Полтаве чиновнику местной администрации Сергею Нечипоренко понадобился "человек, который помог бы перевезти тела погибших с фронта для захоронения на родине". Поэтому он обратился к директору похоронного бюро Александру Бургардту. По версии прокуратуры, на встрече на городском кладбище мужчины заключили сделку: Бургардт получит контракт на перевозку тел из морга, а Нечипоренко, на тот момент заместитель начальника службы ритуальных услуг, часть полученных средств.

Позже, утверждают следователи, они снова встретились на кладбище, где Бургардт передал Нечипоренко его долю. Чиновник, как сообщается, отрицает все обвинения. Его адвокат заявил, что спорные контракты были подписаны до того, как Нечипоренко занял эту должность. Сейчас же Нечипоренко временно отстранён от работы. А Бургардт, который даже не был обвинён, утверждает, что сам обратился в полицию после того, как Нечипоренко "потребовал ещё откатов".

"Никто из нас не без греха, но, считаю, должны быть границы… особенно когда на войне гибнут молодые ребята", — подчеркнул Бургардт.

Другие подобные случаи коррупции

Подобные взятки за организацию военных похорон — не только в Полтаве.

В прошлом месяце полиция Кривого Рога арестовала восемь местных чиновников и владельца похоронного бюро по обвинению во взяточничестве при транспортировке тел военных и других преступлениях в похоронной сфере.

Другие официальные лица также утверждают, что проблема коррупции на похоронах военных существует по всей стране — от Одессы до Запорожья.

Любая семья, потерявшая солдата, может получить от государства около 15 000 гривен (примерно $360) на похоронные расходы. Получив деньги, семья может выбрать место прощания, но не компанию, которая будет проводить похороны — в отличие от США, пишет СМИ. Вместо этого местные власти объявляют тендер, и похоронные бюро соревнуются за право проводить церемонии партиями.

"По словам трёх чиновников, знакомых с процедурой в Запорожье, некоторые бюро платят взятки, чтобы выиграть эти контракты. Условия тендера часто составляются так, чтобы победить могла только одна компания — например, когда предъявляются специфические требования к гробам, которые производит только один поставщик", - заявляют журналисты.

Семьи погибших солдат нередко возмущаются тем, что не могут выбрать похоронное агентство. К примеру, украинка Лариса Овчаренко не имела выбора, кто будет организовывать похороны её сына-пехотинца. В итоге назначенное похоронное бюро предоставило дешёвый гроб, простой крест и букет искусственных цветов.

Женщине пришлось потратить 30 000 гривен (около $723) из собственных средств на более красивый крест и цветную щебёнку для могилы. "Если бы был выбор, я бы сейчас была рядом с ним", — сказала она, указывая на могилу.

Другие новости о коррупции в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Кличко недавно поувольнял топ-чиновников КГГА из-за коррупционного скандала. Это касается резонансного расследования о земельной коррупции в столице. Со своих должностей в КГГА, в частности, были уволены зампредседателя КГГА Петр Оленич, замруководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта и заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов.

Кроме того, советник Трампа по нацбезопасности сделал громкое заявление о коррупции в Украине. По его словам, наша страна остается одной из самых коррумпированных стран в мире.

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