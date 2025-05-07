Войска РФ воспользовались "Пасхальным перемирием", отметил Владислав Селезнев.

Сейчас есть два участка фронта в Украине, где ситуация развивается в наиболее кризисном формате для Сил обороны. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Первый участок - это стык между двумя нашими группировками. Одна из которых защищает Покровско-Мирноградскую агломерацию, а другая - воюет в районе Торецка. Именно в стык между этими двумя формированиями враг смог эффективно атаковать и сейчас имеет продвижение в сторону Константиновки. И это серьезный вызов. Мы теряем территории и создаем на перспективу серьезную проблему для наших защитников там", - сказал Селезнев.

Эксперт добавил, что россиянам удалось там продвинуться в том числе и из-за "Пасхального перемирия", которое длилось в апреле. По словам Селезнева, россияне за это время подтянули достаточно сил и средств, чтобы неожиданно атаковать украинские позиции.

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Второе угрожающее направление на фронте сейчас - Лиманское, отметил эксперт.

"Враг не только имеет там продвижение тактического уровня. Я вижу, какое количество сил и средств враг там сосредотачивает, чтобы масштабировать свои действия. Пытаясь создать еще один плацдарм, откуда он будет атаковать нашу городскую агломерацию, включающую Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - пояснил Селезнев.

Ситуация на фронте в Украине: важные новости

Ранее журналисты The Times сообщили, что россияне поставили цель выйти на админграницы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая. По информации медиа, для выполнения этой задачи оккупанты теряют сотни своих солдат ежедневно.

В то же время анализ Rolling Stone свидетельствует, что прорыв фронта от России в этом году маловероятен. Дело в том, что российские военные до сих пор не смогли разработать эффективную тактику, которая бы компенсировала возможности Украины.

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