Известная российская певица и дочь Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте - которой недавно запретили въезд в Латвию, прокомментировала свою позицию относительно войны в Украине.
Не секрет, что долгое время она избегала прямых вопросов на эту тему. Однако на днях артистка в интервью для росСМИ назвала полномасштабное вторжение России на территорию Украины "неприятным событием".
"Произошли эти все события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи. Я подумала, что вот сейчас самое время для песни "Алла будет петь", которую ей принесли еще в мирное время", - отметила Кристина, однако больше не продолжала это обсуждение.
Реакция россиян
Россияне начали биться в истерике и написали свои комментарии на слова Обракайте:
- "Это ты нам неприятна"
- "Я как-то о ней была лучшего мнения, но, она такой бред рассказывает, показывает свою тупость"
- "Как хорошо, что эта семья уехала из России"
- "Какая гадость".
К слову, в начале полномасштабного вторжения певица опубликовала в своем Instagram черный квадрат с надписью "Только мирного неба! Нет войне!". Однако позже она удалила пост и воздерживалась от публичных заявлений о войне, продолжая работать в стране-агрессоре дальше. А в 2024 году Орбакайте заявила, что дала последний в РФ концерт и встретится с российскими поклонниками "когда-нибудь в лучшей жизни".
Напомним, ранее Кристина Орбакайте вспомнила Аллу Пугачеву и неожиданно призвала к "мирному небу".