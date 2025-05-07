Артистка долгое время избегала вопросов о полномасштабном вторжении.

Известная российская певица и дочь Аллы Пугачевой - Кристина Орбакайте - которой недавно запретили въезд в Латвию, прокомментировала свою позицию относительно войны в Украине.

Не секрет, что долгое время она избегала прямых вопросов на эту тему. Однако на днях артистка в интервью для росСМИ назвала полномасштабное вторжение России на территорию Украины "неприятным событием".

"Произошли эти все события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи. Я подумала, что вот сейчас самое время для песни "Алла будет петь", которую ей принесли еще в мирное время", - отметила Кристина, однако больше не продолжала это обсуждение.

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Реакция россиян

Россияне начали биться в истерике и написали свои комментарии на слова Обракайте:

"Это ты нам неприятна"

"Я как-то о ней была лучшего мнения, но, она такой бред рассказывает, показывает свою тупость"

"Как хорошо, что эта семья уехала из России"

"Какая гадость".

К слову, в начале полномасштабного вторжения певица опубликовала в своем Instagram черный квадрат с надписью "Только мирного неба! Нет войне!". Однако позже она удалила пост и воздерживалась от публичных заявлений о войне, продолжая работать в стране-агрессоре дальше. А в 2024 году Орбакайте заявила, что дала последний в РФ концерт и встретится с российскими поклонниками "когда-нибудь в лучшей жизни".

Напомним, ранее Кристина Орбакайте вспомнила Аллу Пугачеву и неожиданно призвала к "мирному небу".

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