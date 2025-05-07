Алла Пугачева дала совет Потапу: 'Как бы ты высоко не поднимался, надо заземляться'

Это произошло еще тогда, когда Потап был на пике популярности.

Украинский продюсер Потап, который с начала полномасштабного вторжения живет за границей, дал интервью латвийскому проекту "Все Всегда Везде".

В ходе разговора он рассказал о совете, который дали ему Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, когда он был на пике популярности.

"Леша, послушай, это путь к самому себе, разберись в себе. Чем ты круче, тем ближе к людям должен быть". Я это запомнил. И обычно все, кто меня знают – это умные люди, в комментариях – все меня хейтят. А кто познакомился поближе, то говорят: "Какой прикольный чувак", - сказал Потап.

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Он добавил, что у него действительно была звездная болезнь. Раньше, по его словам, друзья ему помогали, а сейчас они его хейтят:

"У меня был период, когда сорвало крышу. И раньше тебе помогали люди, которые рядом, настоящие друзья, а теперь говорят: "Ты д*лбо*б, придурок, ты стал невозможным". А я сначала говорил: "Нет, это они придурки, а я манимейкер, суперхиты". А потом приходишь к ним и говоришь: "Извините, тогда я не понимал, а сейчас понял".

Отметим, последние три года Потап постоянно сталкивается с хейтом после ряда зашкваров. Изначально он заявил, что заочно вступил в ТрО в то время, как находился в Испании. Затем он выпустил песню, в которой оскорбил украинских женщин-волонтеров.

Напомним, Потап признался, в какой стране живет с Настей Каменских во время войны в Украине.

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