В Еврокомиссии убеждены, что членство Украины в ЕС станет лучшей гарантией безопасности.

Упорная работа с целью открытия в 2025 году всех переговорных кластеров относительно будущего вступления Украины в ЕС продолжается. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во время выступления на дебатах в Европейском парламенте.

В частности, она подчеркнула, что надо ускорить путь Украины к обретению членства в Евросоюзе.

"Это не только стремление Украины - приобретение членства может быть сильнейшей безопасной гарантией", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Она напомнила, что именно эта тема была главной во время ее недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

"Мы упорно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о вступлении, и открыть все кластеры в 2025 году. Присоединение Украины к нашему Союзу - это лучшая гарантия справедливого и долговременного мира. Потому что мы знаем из нашей истории - мир и европейская интеграция всегда неразрывно связаны", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Вступление Украины в ЕС - важные новости

Как сообщал УНИАН, 21 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры относительно процесса вступления Украины в Европейский Союз замедлились. В частности, это замедление происходит из-за блокирования представителями Венгрии всей работы Украины и всех других государств-членов Европейского Союза.

В частности, в феврале Венгрия заблокировала первый кластер, который касается фундаментальных и основополагающих вопросов, а также предусматривает реформы в сфере верховенства права и государственного управления.

В то же время, в конце апреля стало известно, что Украина и Венгрия начали диалог, направленный на разблокирование переговоров относительно будущего членства страны в Европейском Союзе. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина надеется, что стороны получат промежуточные результаты уже 12 мая.

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