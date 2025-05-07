По словам Ступака, Украина точно не будет бить по Красной площади 9 мая.

Россия запугивает Киев баллистическими ударами, в частности ракетой средней дальности "Орешник", потому что в Кремле опасаются, что ВСУ 9 мая нанесут удар по Красной площади или по другим локациям в Москве или Московской области. Такое мнение в эфире Киев24 высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

В частности, его попросили прокомментировать тот факт, что ряд медиа и Telegram-каналов РФ распространили информацию об ударах, которые якобы собираются нанести по Киеву по распоряжению кремлевского диктатора Владимира Путина. Речь шла о том, что Путин поручил Минобороны РФ определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности, а именно "Орешником".

По мнению Ступака, в России не верят, что Украина согласится на трехдневное "перемирие", на котором настаивает Путин. По словам аналитика, РФ определенным образом намекает: мол, бейте, например, по Курщине, но только не по Московской области и Москве.

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"Но будем откровенными, Украина точно не будет атаковать Красную площадь, точно не будет атаковать тех военных преступников, которые там находятся. Ведь они находятся вперемешку с гражданским, вместе с лидерами иностранных государств. Кто-то нравится, кто-то не нравится, но Украина искренне не желает смерти или травмирования, например, президенту Казахстана Токаеву (Касым-Жомарт Токаев, - ред.), или тому же Фицо (Роберт Фицо - премьер-министр Словакии, - ред.)", - уверен Ступак.

Он считает, что подготовка к баллистическим ударам по Киеву - "последний лейтмотив", которым нас пугают, чтобы Украина перестала атаковать именно локации в Московской области и Москве. Ступак убежден: ВСУ сфокусирует внимание на стратегических объектах, которые РФ оставила без защиты.

Путин угрожает ударить "Орешником"

Как писал УНИАН, российские СМИ сообщают, что кремлевский диктатор Владимир Путин поручил Минобороны РФ определить цели в Украине для удара баллистической ракетой "Орешник". Это якобы из-за того, что глава РФ уверен: Украина откажется от так называемого "праздничного" перемирия на трое суток, и Москва не сможет безопасно провести военный парад 9 мая.

По данным СМИ России, власти РФ недовольны тем, что украинские беспилотники каждую ночь атакуют Москву и ряд других регионов РФ. Поэтому Путин рассматривает "решительный ответ".

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