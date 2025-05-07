Ольга Сумская обратилась к Зеленскому, но потом извинилась: что случилось

Актриса оказалась в неприятной ситуации.

На днях в СМИ появилась информация о том, что певец Василий Зинкевич получает пенсию в размере 5 тысяч гривень. Это возмутило актрису Ольгу Сумскую, поэтому она решила как-то повлиять на эту ситуацию.

В своих соцсетях она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть размер пенсии Зинкевичу. Однако уже на следующий день Ольга Вячеславовна опубликовала новый пост, в котором извинилась за предыдущий.

По ее словам, она не проверила информацию относительно размера пенсии Зинкевича, а то, что было в сети оказалось ложью.

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"Вчера выставила пост о Василии Зинкевиче. Мое неравнодушие и простота снова меня подвели. Прошу прощения. Информация о пенсии в размере 5 тыс. грн для Василия Ивановича оказалась неправдивой. Вывод – всегда проверяйте информацию! Хотела помочь легенде, почитала новости, была взволнована, тегнула руководство", - написала Ольга.

Напомним, как живет легендарный артист Василий Зинкевич, который не выходит на публику и получает мизерную пенсию. Звезда прославился, как первый исполнитель "Червоной руты" и участник ВИА "Смеричка" и группы "Свитязь".

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