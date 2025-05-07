Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, евро - 47,39 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 7 мая, подешевел на 10 копеек и составляет 41,65 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек - до 47,40 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривны, а евро - по курсу 46,40 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подешевел на 17 копеек и составляет 41,67 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 7 мая, подешевел на 23 копейки и составляет 47,39 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 7 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции: официальный курс евро на среду установлен на уровне 46,96 грн за один евро, то есть гривна прибавила 23 копейки.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,32 грн/евро, а курс продажи - 47,15 грн/евро.

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