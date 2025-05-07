Apple TV+ продлил хитовый сериал 'Киностудия' от Сета Рогена на второй сезон

Примечательно, что о продлении шоу стало известно еще до финала первого сезона.

Стриминговый сервис Apple TV+ продлил на второй сезон хитовый сатиристический сериал "Киностудия" (The Studio), первый сезон которого стартовал в конце марта 2025 года.

Примечательно, что о продлении шоу стало известно еще до финала первого сезона – последние два из десяти эпизодов должны выйти 14 и 21 мая соответственно.

Сериал рассказывает об устаревшей голливудской киностудии, которая пытается выжить в мире, где искусству и бизнесу все труднее уживаться вместе. Новый глава студии Мэтт Ремик, называющий себя киноманом, изо всех сил пытается сбалансировать корпоративные цели с собственными амбициями по производству качественных фильмов.

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Одним из создателей проекта и исполнителем главной роли в нем выступил Сет Роген ("Зеленый шершень", "Интервью", "Соседи").

Также основные роли в сериале сыграли Кэтрин О'Хара ("Битлджус", "Один дома") и Кэтрин Хан ("Очень плохие мамочки", "Достать ножи 2", сериалы "ВандаВижен", "Это все Агата").

Кроме того, в сериалы были задействованы многие голливудские звезды в роли самих себя, в том числе режиссеры Мартин Скорсезе, Рон Ховард, Зак Снайдер и Аарон Соркин, а также актеры Шарлиз Терон, Дэйв Франко, Пол Дано, Энтони Старр, Стив Бушеми, Энтони Маки, Зак Эфрон, Адам Стотт, Зои Кравиц, Оливия Уайлд и многие другие.

На данный момент оценка первого сезона "Киностудии" на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 93% одобрения от критиков и 70% от зрителей. Между тем, на Metacritic кинообозреватели оценили его в 81 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание", а широкая аудитория – в 6,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

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