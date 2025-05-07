Ранее у Поляковой и Кароль уже был конфликт.

Ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова на своем шоу "Взрослые девочки" подкололи Тину Кароль. Все началось с того, что артистки обсуждали, кто как готовится к лету.

Ефросинина сказала, что ее марафон по похудению рабочий, ведь его участницы уже такие же худые, как Тина Кароль.

После этого Ефросинина обратилась к Кароль:

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"Тина, извини, пожалуйста, мы тебя очень любим. Правда! Ты просто стоишь поперек горла у Ольки!"

Полякова уточнила, что Кароль стоит у нее не поперек горла, а поперек дороги и начала пародировать ее позы в йоге.

"Но как она хорошо стоит! Она стоит в невероятной аштанга-позе. Ты вот только так можешь в носочках, а она может в узел взять и завернуться", - добавила Мария.

Отметим, ранее у Поляковой и Кароль был скандал. Оля назвала Тину "плакальщицей на похоронах". Однако позже она извинилась, и Кароль простила ее.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о разговоре с 10-летним сыном во время атаки россиян. Она опубликовала трогательный диалог в сети.

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