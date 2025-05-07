Что будет с ценами на овощи и фрукты в новом сезоне: ответ эксперта

Погодные условия не придают оптимизма относительно ягод и фруктов, считает эксперт.

В 2025 году цены на овощи и фрукты будут отличаться от прошлогодних и будут зависеть от общего предложения каждого конкретного продукта. Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, говорится в материале РБК-Украина .

Отмечается, что погодные условия остаются важным фактором. В апреле этого года наблюдалось по меньшей мере три волны заморозков. Это вызывает беспокойство относительно будущего урожая ягод и фруктов. В то же время эксперт отмечает, что пока точно оценить, насколько это повлияло на цветение, невозможно.

"Погодные условия, которые имеем весной, не придают оптимизма относительно ягод и фруктов, ведь еще не до конца понятно, насколько заморозки повлияли на цветение растений", - отметил Гопка.

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При этом эксперт отметил, что постепенное увеличение предложения отечественных овощей из теплиц может положительно повлиять на цены в этом сегменте.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, на минувшей неделе в Украине уже наблюдалось снижение цен на некоторые категории овощей. Так, после почти месячного роста отмечалось снижение цен на прошлогоднюю белокочанную капусту. По состоянию на 30 апреля овощ предлагали к продаже не дороже 40-48 грн/кг ($0,96-1,15/кг).

Также в Украине подешевел лук. При этом участники рынка ожидают еще большего обвала цен на популярный овощ в новом сезоне.

Кроме того, третью неделю подряд в Украине падают цены на огурец. По состоянию на 1 мая тепличные комбинаты нашей страны предлагали к продаже огурцы в диапазоне 40-70 грн/кг ($0,96-1,69/кг).

Дешевле, чем на предыдущей неделе, продавали и томат и сладкий перец. По состоянию на 2 мая украинские тепличные комбинаты предлагали к продаже тепличные помидоры не дороже 70-100 грн/кг ($1,68-2,40/кг). Также специалисты фиксировали снижение цен на редис и пекинскую капусту.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечал, что цены на овощи борщевого набора в Украине будут держаться на относительно высоком уровне до начала поставок из открытого грунта местных овощей нового урожая.

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