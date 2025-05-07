Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки.

В четверг, 8 мая, в Украине ожидается кратковременное прекращение осадков, а в дальнейшем периодически будут идти дожди, но в то же время станет теплее. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтрашний день окажется "сравнительно сухим островком".

"8 мая в большинстве областей - кратковременное прекращение осадков и даже солнышко будет выглядывать", - порадовала Наталка Диденко, но акцентировала, что в Карпатах ожидается дождь, местами даже с мокрым снегом.

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Также, по ее данным, ближайшей ночью небольшой дождь пройдет в восточных областях.

Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на юге и востоке +9...+14 градусов.

"Внимательно!" - ночью на севере, западе, в Черкасской, Полтавской областях местами заморозки на почве!" - предостерегла Наталья Диденко.

Днем, по ее прогнозу, предполагается +12...+17, на юге +15...+20 градусов, в западных областях +9...+13 градусов.

В дальнейшем, по ее словам, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.

"Несколько потеплеет, однако на летнюю жару не стоит рассчитывать - ожидается комфортная температура воздуха", - сказала эксперт по погоде.

Завтра в Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, падения маловероятны. Ночью в столице похолодает до +4...+6 градусов, а днем будет +12...+14 градусов.

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