Анонсированные торговые переговоры между США и Китаем поддержали стоимость "черного золота", но это пока не тренд.

Цены на нефть выросли в среду, отскочив от четырехлетних минимумов, на фоне анонсированных торговых переговоров между США и Китаем и вероятного снижения добычи "черного золота" в Америке, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,2%, до 62,88 доллара за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate - на 1,4%, до 59,90 доллара за баррель.

Издание напоминает, что стоимость обоих сортов нефти снизилась до четырехлетнего минимума после того, как ОПЕК+ решила ускорить увеличение добычи, что вызвало опасения относительно избыточного предложения на мировом рынке. В то же время пошлины США усилили беспокойство относительно спроса на сырье.

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Однако анонсированные в ближайшие выходные торговые переговоры между США и Китаем подтолкнули котировки черного золота к росту, отметили сырьевые стратеги ING, которых цитирует Reuters.

"Однако, хотя переговоры помогут улучшить настроения на рынке нефти, нам нужно будет увидеть значительный прогресс в снижении пошлин, чтобы улучшить перспективы спроса", - добавили в ING.

Между тем снижение цен на нефть в последние недели побудило некоторые американские энергетические компании объявить о сокращении количества буровых установок, что может привести к снижению добычи нефти и, соответственно, поддержит цены на сырье.

По словам старшего стратега по сырьевым товарам ANZ Bank Дэниела Хайнса, последние новости свидетельствуют о том, что добыча снизится в ближайшие месяцы.

"В прошлом месяце мы предупреждали, что падение цен и снижение буровой активности повышает риск сокращения нефтедобычи США", - отметил эксперт.

Цены на нефть: последние новости

В начале недели цены на нефть снизились более чем на 2 доллара за баррель из-за планов ОПЕК+ ускорить увеличение добычи "черного золота"

Таможенная война, начатая президентом США Дональдом Трампом, привела к наибольшему снижению мировых цен на нефть за последние 3,5 года.

Снижение цен на нефть повлияло и на цены на сырье в РФ. Рублевая стоимость российских сортов "черного золота" упала до двухлетнего минимума.

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