Он допустил, что Трамп поверил россказням Путина о войне в Украине, поскольку считал его другом.

Отклонение российским диктатором Владимиром Путиным исключительно благоприятных мирных предложений президента США Дональда Трампа по Украине, указывает на то, что его истинной целью является полный захват Украины, а не окончание войны путем переговоров.

Об этом говорится в материале обозревателя издания 19fortyfive Роберта Келли. Он сделал вывод, что эта несговорчивость Путина проясняет максималистские военные цели Москвы, даже когда ей предлагают выгодную сделку.

"Решение администрации Трампа возобновить военную помощь Украине говорит о понимании того, что РФ должна столкнуться с постоянным сопротивлением, чтобы достичь точки, когда она согласится на содержательные мирные переговоры", - высказал мнение обозреватель.

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Келли допустил, что Трамп поверил россказням Путина о войне в Украине, поскольку считал его другом.

"Трамп не понимает, что Путин начал войну, что Украина защищается и агрессором является не она, и что поведение России в войне было ужасающим", - написал журналист.

Келли отметил, что Трамп предложил Путину такую ​​выгодную сделку и удивительно, что властелин Кремля ее не принял. В частности, глава Белого дома предложил фактическое признание аннексии Крыма Россией в 2014 году и других территориальных завоеваний Путина с 2022 года, отмену антироссийских санкций США и прекращение помощи Украине.

"Эта сделка отлично подходит Москве. Она даст российской армии и экономике необходимую передышку... Потери армии составляют около миллиона убитых и раненых. Экономика гипермилитаризована и в итоге должна вернуться на гражданскую основу", - рассуждает обозреватель.

К тому же, как добавил Келли, прекращение огня без обязательств со стороны США по безопасности сделает Украину уязвимой для возобновления российского нападения через несколько лет.

"То, что Путин отверг такие щедрые условия, говорит, что он действительно стремится захватить большую часть, если не всю, Украину. Российская армия не способна на это, но Путину просто все равно", - высказал мнение обозреватель.

Келли отметил, что тот факт, что Путин отверг самую пророссийскую сделку из всех возможных, недвусмысленно говорит, что он хочет войны и что единственный "мир", который он примет - это капитуляция Украины.

"Даже вице-президент Джэй Ди Вэнс, беспощадный критик Зеленского, похоже, теперь это понимает", - отметил обозреватель.

Журналист допустил, что Путин, похоже, искренне верит, что РФ может победить.

"Администрация Трампа наконец-то поняла это, приняв решение снова оказать военную помощь Украине. Трамп должен дать Украине инструменты для борьбы, пока Путин не достигнет болезненного тупика... Полное завоевание Россией Украины, станет катастрофой для Запада и США, и это понимает даже Трамп", - констатировал обозреватель.

Переговоры с РФ

2 мая министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет на ряд прихотей РФ. Он подчеркнул, что именно Россия не готова прекращать огонь и стремится к войне.

А 5 мая посол Украины в Бразилии Андрей Мельник сказал, что сейчас трудно сказать, действительно ли США готовы выйти из мирных переговоров по окончанию войны в Украине, поскольку политика стала очень непредсказуемой.

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