Это не только усилит войско, но и поможет социализировать бывших преступников, считают в ведомстве.

Украина может привлечь к службе в армии от 20% до 30% лиц, отбывающих наказание. Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов.

"Сегодня в ряды ВСУ присоединились более 8300 осужденных, еще 1000 заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных в Украине могут воспользоваться этой возможностью и стать на защиту государства", - заявил он.

По словам Пикалова, это может стать важным резервом личного состава вооруженных сил в условиях, когда российская агрессия продолжается.

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"Мы рассматриваем этот процесс не только как путь пополнения рядов защитников, но и как механизм ресоциализации через высокое проявление гражданской ответственности", - добавил он.

На текущий момент, как отметил Пикалов, в Украине 37 тысяч человек были осуждены судом и находятся под стражей. Однако не все они подходят для мобилизации в соответствии с составленными критериями. Например, не подлежат мобилизации лица, осужденные за терроризм, коррупционные и половые преступления, за преступления против государственной безопасности.

Мобилизация заключенных в Украине

Как писал УНИАН, в 2024 году Украина ввела механизм добровольной мобилизации осужденных в ряды Вооруженных сил в обмен на возможность условно-досрочного освобождения после завершения службы.

Мобилизация является исключительно добровольной и предусматривает несколько этапов проверки, включая медицинское и психологическое обследование. Осужденные могут быть мобилизованы только с согласия самого заключенного и командира воинской части.

Мобилизованные осужденные служат в специальных подразделениях, сформированных исключительно из бывших заключенных. Эти подразделения, в частности штурмовые бригады, действуют под руководством опытных командиров. Министр юстиции Денис Малюська отметил, что такая организация службы способствует эффективной интеграции осужденных в военные структуры и обеспечивает надлежащий уровень контроля.

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