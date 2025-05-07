Опытный путешественник Эндрю Имс считает Германию одной из самых недооцененных туристами стран Европы.

Германия – одна из самых крупных стран Европы, полная контрастов и развлечений на любой вкус. Прошедший в прошлом году чемпионат Европы по футболу вызвал новый всплеск интереса к этой стране.

Опытный путешественник Эндрю Имс, который исследует Германию уже несколько десятков лет, в своем блоге на The Times назвал 10 лучших мест в этой стране, которые стоит обязательно посетить.

"Я очень мало знал о самой густонаселенной стране Европы, когда впервые встретил девушку из Нижней Саксонии три десятилетия назад. Поэтому, посещая своих будущих родственников, я начал забираться все дальше, чтобы понять страну, в которой я женюсь. За эти годы я открыл для себя горные хребты, впечатляющие реки, восхитительные полусредневековые города, виноградники и пивные сады. Короче говоря, страна большого разнообразия и одно из самых недооцененных туристических направлений в Европе, из которых я выбрал несколько своих личных фаворитов", – написал он.

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Для начала Эндрю советует отталкиваться от того, сколько времени вы планируете провести в Германии. Например, тем, у кого есть всего неделя, стоит поехать в Баварию, включая Романтическую дорогу. За две недели можно увидеть знаменитый Шварцвальд, бурный Берлин и уютное побережье Балтийского моря, а за три недели – окрестности реки Рейн, виноградники Мозеля и промышленный Рур. Бюджетным туристам он рекомендует обратить внимание на велосипедный маршрут вдоль Дуная, с остановкой на ночь в гостевых домах.

10 лучших для посещения мест в Германии

Романтическая дорога – живописный маршрут в Баварии протяженностью 366 километров, от Вюрцбурга до Фюссена. Долина Рейна – местность на берегах одной из крупнейших рек Европы, с холмами, замками и средневековыми городами, стартовать лучше всего от города Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Шварцвальд, он же Черный лес – горный масив в земле Баден-Вюртемберг, покрытый густыми лесами. Как туда попасть, читайте в нашем отдельном материале. Замок Нойшванштайн и Альпы – сказочная местность в Баварии. Подробнее читайте в нашем отдельном материале. Горы Гарц – живописный горный массик на территории земель Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия, который многие опускают из виду, предпочитая Альпы. Боденское озеро – живописное озеро, между Германией, Швейцарией и Австрией. С немецкой стороны его можно посетить через город Констанц. Виноградники Мозеля – это главный винодельческий регион Германии. Среди прочего, посещая его, можно остановиться в городе Трир, древнейшем в Германии. Подробнее о нем читайте в нашем отдельном материале. Гейдельберг – один из самых красивых средневековых городов Германии, расположенный в земле Баден-Вюртемберг. Подробнее о нем читайте в нашем отдельном материале. Индустриальные достопримечательности – когда-то Рейнско-Рурский регион (нынче земля Северный Рейн-Вестфалия) был одним из главных центров промышленности Европы, но во второй половине 20-го века местные шахты и заводы массово позакрывали. Позже их превратили в объекты индустриального туризма, в том числе, в Эссене, Дуйсбурге, Дортмунде, Оберхаузене и Бохуме. Подробнее о регионе читайте в нашем отдельном материале. Балтийское побережье – главными туристическими городами здесь являются приморские Любек (земля Шлезвиг-Гольштейн), Росток и Висмар (оба – земля Мекленбург-Передняя Померания). Подробнее о Ростоке можно прочитать в нашем отдельном материале.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали 15 блюд и напитков, которые обязательно стоит попробовать в Германии.

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