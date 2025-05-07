По мнению президента США, возможность участия российской сборной в Чемпионате мира по футболу может стать "стимулом" для РФ остановить войну в Украине.

Предидент США Дональд Трамп заявил, что "стимулом" для России прекратить войну в Украине может стать возможность для нее принять участие в чемпионате мира по футболу в 2026 году, который совместно будут принимать США, Канада и Мексика. Об этом пишет BBC.

В издании напомнили, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу от международных соревнований после полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому, согласно действующим правилам, Россия не будет играть на Чемпионате мира по футболу 2026 года.

О том, что возвращение России к участию в чемпионате может положить конец войне в Украине, Трамп заявил во время первого заседании рабочей группы своей администрации по вопросам чемпионата мира по футболу 2026 года. Выяснилось, что президент США не знал, что Россию отстранили от турнира.

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"Я этого не знал. Это правда?" - спросил он президента ФИФА Джанни Инфантино, который дал ему утвердительный ответ.

Инфантино подчеркнул, что сейчас России запрещено играть, но выразил надежду, что "что-то произойдет и наступит мир, чтобы Россию могли снова принять в состав".

"Это возможно. Это может быть хорошим стимулом, не так ли? Мы хотим, чтобы они остановились. Пять тысяч молодых людей каждую неделю погибает", - сказал Трамп.

Президент США возложил ответственность за решение об участии РФ в чемпионате на Инфантино и добавил, что сам он "не имеет ничего общего" с любыми призывами к восстановлению российского участия в соревнованиях.

Последние заявления Трампа о прекращении войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, после переговоров президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме глава Белого дома опубликовал длинный пост, в котором заявил, что у Путина не было причины выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни. "Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций", - отметил он.

А 5 мая Трамп уже заявил, что Путин склоняется к миру на фоне падения цен на нефть. "Я думаю, что Россия, учитывая цену на нефть сейчас, нефть упала, мы имеем хорошее положение для урегулирования, они хотят урегулировать (войну в Украине - УНИАН). Украина хочет урегулировать", - сказал Трамп, добавив, что он надеется, что "это (мирное соглашение, - ред.) произойдет".

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