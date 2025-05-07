Россия не будет соблюдать условия так же, как она этого не делала с 2014 года, считает Владислав Селезнев.

Между Украиной и Россией не будет работать так называемая демилитаризованная зона, создание которой накануне предположил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Во-первых, Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) никогда не согласится на половинчатую реализацию своего плана. Ведь на момент выхода на переговорный трек грезит получить контроль над шестью регионами нашей страны, причем официальный, с внесением изменений в международные соглашения", - сказал эксперт.

Он отметил, что Путин и в дальнейшем хочет захватить всю Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, а также Севастополь и Крым. Впрочем, по словам эксперта, это фактически станет капитуляцией Украины, на которую Киев не пойдет.

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"Что касается отвода сил и средств - мы эту историю проходили. В 2014-2022 годах мы имели 25 соглашений о перемирии, отводе сил и средств. Сработало ли это эффективно? Нет. Даже мониторинговая группа ОБСЕ не была способна обеспечить устойчивый и безопасный периметр вдоль линии соприкосновения. Надеяться, что получится на этот раз, видимо, не стоит", - добавил Селезнев.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Киев якобы готов пойти на создание 30-километровой демилитаризованной зоны. По его словам, идея заключается в том, чтобы каждая из сторон отошла на 15 километров от линии боестолкновения.

Кроме того, он добавил, что Украина согласилась на всеобъемлющее прекращение огня, предложенное Трампом. Зато Москва, говорит Келлог, фактически отказалась от этого предложения.

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