Спикер МИД Румынии отметил, что вступление Бухареста в НАТО является суверенной волей румын и стран-союзниц.

В Министерстве иностранных дел Румынии отреагировали на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Румыния и Болгария "способствовали напряжению в отношениях между РФ и Украиной", что якобы и привело к войне. Пресс-секретарь ведомства Андрей Царнеа заявил, что глава Кремля использует "те же знакомые нарративы, которые послужили поводом для жестокой войны с аннексией", пишет Digi24.

Спикер МИД Румынии отметил, что вступление Бухареста в НАТО является суверенной волей румын и стран-союзниц. Он подчеркнул, что это решение не представляет угрозы безопасности для кого-либо.

"Единственная страна, которая угрожает региональной безопасности в Европе, - это Россия, которая ведет незаконную и неоправданную войну, сопровождающуюся многочисленными военными преступлениями против гражданского населения в Украине, а также российской кампанией дезинформации антиевропейской и антинатовской пропагандой", - добавил Царнеа.

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В издании напомнили, что в пропагандистском документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" были показаны архивные кадры с лидером РФ, который в одной из своих старых речей перед мировыми лидерами говорил о том, что "так называемые легкие передовые американские базы появляются в Болгарии и Румынии, по одной в каждой стране". Тогда он добавил, что такие действия якобы являются враждебной "экспансией".

В документальном фильме Путин заявил о том, что его слова были "посланием" мировым лидерам, но они якобы проигнорировали его. Он заверил, что в конце концов, это привело к "сегодняшним трагическим событиям в Украине".

Победитель первого тура выборов в Румынии высказался о войне в Украине

Ранее победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион, который выступал против военной помощи Украине, призвал стороны к прекращению огня. Он добавил, что помощь Украине оружием "невыгодна Германии, Франции, Румынии и Польше".

По его словам, нужно остановить войну, чтобы "остановить любые жертвы среди гражданского населения".

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