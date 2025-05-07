У Путина российским командирам пригрозили уголовной ответственностью.

Россия готова идти на любые жертвы ради того, чтобы захватить хоть квадратный метр Днепропетровской области до 9 мая.

Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Еспресо.

"С военной точки зрения заход врага на территорию Днепропетровской области не имеет абсолютно никакого значения. Россия это использует исключительно для своей информационно-психологической операций. Командирам пригрозили, что если до 9 мая не будет хоть одного квадратного метра захвачено россиянами Днепропетровщины, то всех их ждет уголовная ответственность", - отметил он.

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Жмайло рассказал, что оккупанты усеяли путь к административной границе с Днепропетровской областью трупами своих солдат, а также там очень много уничтоженной техники. "Но к 9 мая в лучших традициях Советского Союза все это повторяются, когда есть ненужные жертвы ради взятия ненужных километров", - сказал он.

Жмайло отмечает, что все это рассчитано на запад, где особо не разбираются какая разница между Днепропетровской областью и городом Днепр. По его словам, также это рассчитано на расшатывание ситуации внутри страны, потому что будет запускаться ИПСО, чтобы усиливалась паника в украинском обществе, мол, фронт просел, война перекинулась на Днепропетровщину, а дальше будет город Днепр и "другая подобная ересь".

"Для нас важно сохранить жизни военных, а не метры фактически выжженной и уничтоженной земли. На кону несколько больше - не отдельный регион и отдельные квадратные километры, которые временно оккупировал враг, а независимость и государственность нас как украинцев", - говорил эксперт.

Ситуация в Днепропетровской области

Начальник боевой подготовки 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Сергей Чучула заявил, что оккупанты все еще намерены выйти на административные границы Днепропетровской области, однако украинские военные максимально обороняют их.

Он рассказал, что на Днепропетровщине хорошо построена эшелонированная оборона в инженерном плане, очень много барьерных рубежей.

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