На Украину давят партнеры, чтобы не атаковать "победоносный" парад РФ.

Для Украины важно, чтобы был сорван парад в Москве из-за воздушной тревоги, а лидеры, которые приехали к российским оккупантам, праздновали в укрытиях. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что на нашу страну давят западные партнеры, чтобы мы не пытались атаковать военный парад в Москве, потому что там будут присутствовать лидеры отдельных государств, и, в частности, китайский лидер Си Цзиньпин. По его словам, сейчас в РФ все средства ПВО стягивают к Москве. При этом отметил, что зафиксированы переброски систем ПВО из районов Казани и Чечни.

Жмайло подчеркнул, что Украина не должна идти на путинское трехдневное "парадное" перемирие. При этом он напомнил, что именно от США поступала инициатива о 30-дневном перемирии на море, на суше и в воздухе, которое россияне всячески отвергают.

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Эксперт отмечает, что для россиян 9 мая "главный праздник", "отдельная религия", которая уже не имеет ничего общего с исторической действительностью.

"И если все эти так называемые празднования, особенно в присутствии международных лидеров пройдут в бомбоубежищах под звуки сирен, то это превратится в национальный позор для РФ. И Украина, которую они вообще не воспринимали как серьезного противника, оказывает на них такое давление. Именно поэтому Россия в очередной раз пытается нас запугать", - сказал Жмайло.

При этом он добавил, что в Украине есть люди, которые это воспринимают серьезно и говорят, что нельзя трогать сейчас парад в РФ, нельзя бить по России, потому что может быть применено ядерное оружие.

"Все это фейки. Россия боится больше. А мы соответственно готовим определенные сюрпризы. Россия от этого нервничает и сегодняшние удары по Украине только это подтверждают", - подчеркнул он.

По его словам, удары по Москве часто имеют политическую цель, демонстрируя слабость Кремлевского режима.

"Нам не обязательно нужно, чтобы украинские БПЛА долетели до Москвы и не дай бог были ранены и погибли лидеры стран, которые якобы демонстрируют свою нейтральность, но в очередной раз встают на сторону агрессора. Но если будет воздушная тревога, если мероприятия будут сорваны, то это хорошо", - отмечает эксперт.

При этом он добавил, что Украина и дальше будет бить по военным объектам на территории РФ.

Военный парад в Москве - другие новости

Как сообщал УНИАН, в России похвастались, что на 9 мая в Россию для участия в параде приедут почти три десятка иностранных лидеров. Такое количество назвал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, на высшем уровне будут представлены, в частности, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, непризнанная Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, В'Вьетнам, Гвинею-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Кубу, Лаос, Монголию, Мьянму, Палестину, Сербию, Словакию, Экваториальную Гвинею, Эфиопию и непризнанную Южную Осетию.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что РФ не будет делать реальных шагов для прекращения войны против Украины, если мировое сообщество не усилит давление на нее.

Он сказал, что Путин стремится похвастаться своими танками на параде, но ему стоило бы подумать о том, как закончить свою войну. Зеленский считает, что нужны три вещи: жесткие санкции против России, продолжение поддержки Украины и существенное усиление оборонного сотрудничества по всей Европе. По его словам, Россия должна осознать: европейцы способны себя защитить.

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