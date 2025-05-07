Эти цвета должны быть у всех модниц на ноготках.

Весна и лето - это период смелых экспериментов. Nail-эксперты отмечают, что уже можно начинать выбирать яркие цвета лаков, которые не только сделают ваш маникюр впечатляющим, но и трендовым. А какие именно оттенки следует выбирать модницам - читайте дальше.

Яркий желтый цвет

Желтый - это цвет тепла и радости. Его советуют использовать в образах как стилисты, так и nail-эксперты. Он мгновенно поднимает настроение и делает акцент на ваших ноготках.

Изумрудный

От вашего маникюра невозможно будет оторвать взгляд, ведь такой оттенок - это сочетание элегантности, красоты и глубины. Он является универсальным и может подойти к любому вашему наряду и настроению.

Видео дня

Фисташковый

Фисташковый цвет - это про нежность, свежесть и эстетику. А если этот оттенок у вас на ноготках - это точно 10 из 10. Это идеальный вариант для тех, кто хочет цветной маникюр, но без чрезмерной яркости.

Голубой

Этот цвет напоминает воду и небо. Голубой также является одним из самых популярных пастельных тонов этого сезона, который отлично подойдет для минималистичного или нежного nail-дизайна.

Томатно-красный

Любительницы красного тоже буду в тренде весной и летом этого года. Однако эскперты советуют выбирать более насыщенные оттенки, которые сделают ваш маникюр ярко-сочным на вид.

Напомним, ранее УНИАН писал о модных сандалиях на лето-2025.

Вас также могут заинтересовать новости: