Заморозки ожидаются на поверхности почвы.

В Украине три ночи подряд, с 8 до 10 мая, ожидаются заморозки на почве. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 8 мая в западных (кроме Закарпатской) и северных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3°", - прогнозируют синоптики.

По их данным, 9 и 10 мая заморозки на почве ожидаются в северо-западной части страны. Температура упадет до 0...-5°.

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В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

8 мая в Украине ожидается еще одна волна холода с северных направлений. Самая ощутимая она будет в северных и большинстве западных областей, где ночью на поверхности почвы вероятны заморозки.

Большинство территории страны обойдется без осадков в поле несколько повышенного давления. Лишь в Карпатском регионе и на юго-востоке, ночью и на юге страны, атмосферные фронты принесут кратковременные дожди. Скорость ветра 5-10 м/с.

Температура ночью в северных и большинстве западных областей +1°...+6°, на поверхности почвы заморозки 0°...-3°, днем столбики термометров покажут +9°...+14°. На остальной территории ночью +6°...+11°, днем +15°...+20°.

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