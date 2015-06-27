Кэмерон назвал выход Греции из еврозоны хорошей возможностью для решения ее экономических проблем - The Guardian

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на рабочую записку дипломатов, попавшую к журналистам издания.

При этом Кэмерон отметил, что подобное решение будет иметь «серьезные риски».

«По поводу Греции, ПМ выразил сомнение, было ли правильно со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель проводить обсуждение греческого урегулирования на уровне премьер-министров, а также предположил, что для Греции может быть лучше покинуть еврозону, чтобы разобраться с экономикой, хотя это и несет значительные риски", - говорится в записке.

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Издание отмечает, что данная утечка может вызвать раздражение некоторых лидеров еврозоны, которые прилагают усилия для спасения Афин от дефолта и возможного последующего выхода из зоны евро.

Как сообщал УНИАН, ранее еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, что выход Греции из еврозоны будет неминуемым, если Афины и международные кредиторы не достигнут согласия в течение ближайших 5 дней.