В Китае на фоне протестов зооактивистов проходит ежегодный фестиваль собачьего мяса (фото)

В китайском городе Юйлинь, несмотря на протесты, проходит ежегодный фестиваль собачьего мяса. В рамках фестиваля, который проходит на фоне громких протестов со стороны активистов по защите прав животных, убивают около 10 тысяч собак, мясо которых разделывают в честь дня летнего солнцестояния.

Акции протеста, организованные гражданскими активистами, а также интернет-кампания, направленная на привлечение внимания общественности к жестокому мероприятию, не помешали организаторам провести фестиваль, сообщает Новое время со ссылкой на BBC.

За несколько дней до проведения фестиваля собаки были помещены в тесные клетки, а также не получали пищи, чтобы ослабли и не смогли сопротивляться во время мероприятия. Чтобы спасти животных, некоторые активисты под видом участников фестиваля покупают собак. Так, бывший учитель Янг Ксиаюнь был вынужден заплатить за 100 собак более 1 тысячи долларов.

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В свою очередь, городские власти дистанцировались от организаторов фестиваля, сославшись на его коммерческую основу.

«Фестиваль проходит на коммерческой основе, городские власти никогда не выступали организатором этого мероприятия», - сообщается на их официальном сайте.