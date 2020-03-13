Жительница Рима рассказала о карантине из-за коронавируса: все, что любят итальянцы, исчезло

В стране пока запрещено обниматься и целоваться, собираться вместе и об этом постоянно напоминают.

Север Италии за считанные недели стал центром распространения коронавируса в Европе. Число зараженных в стране стремительно растет и, по данным на четверг, 12 марта, превысило 15 тыс. тогда как количество жертв вызванной вирусом болезни достигло 1000 человек. В таких условиях правительство объявило карантин по всей стране закрыты школы, бары и пункты торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

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"Немецкая волна" поговорила с украинской журналисткой Ириной Кащей, которая живет в Риме, о повседневной жизни в Италии во времена коронавирус. По ее словам Рим не является наиболее пораженным регионом, однако на него тоже распространяются строгие меры, введенные правительством в среду, 11 марта. "Люди на улицах есть, но меньше, чем обычно, несмотря на то, что очень хорошая погода - ярко светит солнце, тепло. Большинство в масках. Люди или гуляют с собаками, или идут за продуктами", - говорит она.

"Чтобы выйти на улицу, нужно иметь при себе распечатанный или написанный от руки документ, который был распространен министерством внутренних дел. В этом документе нужно указать имя, паспортные данные и причину выхода из дома. Таких причин может быть несколько - по работе, за продуктами или в аптеку. Просто гулять по улицам нельзя, полиция останавливает и спрашивает. Есть случаи, когда людей штрафовали за то, что они просто шли к друзьям. Максимальное наказание за ложную информацию - до трех месяцев заключения", - рассказывает журналистка.

"Я ходила в маленький магазинчик, там было все, пустых полок не было. Я там была одна. Потом пришла одна женщина, увидела меня внутри и осталась стоять на тротуаре. Она не вошла, пока я не расплатилась и не вышла", - говорит она.

По словам женщины, запрещено обниматься и целоваться, об этом постоянно напоминают. "Для итальянцев это очень странно и необычно. Для них часть национальной культуры - при встрече обняться и расцеловаться, даже мужчинам - поцеловать воздух возле щеки. Сейчас все это делать нельзя. Привычно взять бокал аперитива и разговаривать с друзьями перед баром - нельзя. Все, что итальянцы так любят, исчезло. Особенно трудно было донести ограничения к молодежи. Они считают, что если сами не могут заболеть смертельно, то не надо обращать на это внимание. Но похоже, что правительству удалось достучаться и до беззаботной молодежи - молодых на улицах почти нет, обычно это отцы и матери семейств на пути за покупками", - рассказывает она.

Относительно паники среди населения журналистка замечает, что это зависит от конкретного человека. "Есть люди, которые паникуют, скупают продукты, туалетную бумагу, средства дезинфекции. Есть люди, которые не очень осознают, что происходит. Есть сторонники теории заговора. Но все это - показательный момент для общества, он обнаруживает много. Есть и молодежь, которая развешивает в подъездах объявление для людей пожилого возраста и предлагает бесплатно сходить в магазин за продуктами, чтобы те не подвергались риску. Выявляются как сильные, так и слабые стороны общества", - говорит она.

По словам журналистки, эксперты объясняют то что Италия стала наиболее пораженной страной, тем, что у нее много коммерческих связей с Китаем. "Кроме того, в Италии очень не повезло с тем, что первая вспышка заболевания была в больнице. Это усилило эффект, когда один носитель вируса, сам того не зная, заразил других ослабленных болезнями людей. Так было в Ломбардии. И, наконец, в Италии очень активные люди пожилого возраста. Они играют в карты, собираются посмотреть вместе футбол, играют в бочче (игра шарами на свежем воздухе. - ред.) Они привыкли много двигаться, выходить из дома, собираться в компании. Это способствовало распространению вируса", - рассказывает она.