На карантине: Трюдо рассказал о состоянии своей жены, которая была инфицирована коронавирусом

Софи Грегуар-Трюдо сейчас на карантине.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, у жены которого подтвердили коронавирусную инфекцию, прокомментировал ее состояние и сообщил, что самоизолировался.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет ТСН.

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"У меня есть несколько новостей, которыми я хочу поделиться этим вечером. К сожалению, результаты теста COVID-19 Софи являются положительными. Поэтому она пока будет в карантине. Ее симптомы остаются слабыми, и она заботится о себе и придерживается советов нашего врача", - написал Трюдо.

Премьер Канады добавил, что он чувствует себя хорошо и не проявляет симптомов вируса, однако все равно самоизолировался и будет работать из дому.

"Я чувствую себя хорошо и не проявляю никаких симптомов вируса, но я также буду следовать советам нашего врача, и сейчас продолжаю самоизолироваться. За это время, как и сегодня, я буду продолжать работать из дому и проводить встречи через видео и телеконференцию", - отметил Трюдо.

Он также призвал всех канадцев следовать советам медицинских специалистов.

Напомним, что накануне у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи подтвердили коронавирусную инфекцию. Трюдо также сдал тест на наличие COVID-19 и ждет результаты.

Как сообщалось, самочувствие Софи Грегуар-Трюдо ухудшилось после ее путешествия в Лондон. У нее наблюдались легкие гриппоподобные симптомы, среди которых невысокая температура.