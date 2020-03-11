В Италии женщина вынуждена жить с телом мужа, который умер от коронавируса

Мужчина отказался от госпитализации, что и привело к такой ситуации.

В Италии мужчина умер дома от коронавируса. Из-за карантина его жена не может покинуть помещение, и его тело не могут забрать.

Об этом заявил городской голова Боргето-Санто-Спирито Джанкарло Канепа, передает CNN.

Читайте такжеКоронавирус в Италии: Армани пожертвовал 1,4 миллиона долларовОтмечается, что мужчина, который ранее получил положительный результат теста на коронавирус, скончался в понедельник в 2 часа утра по местному времени.

Такие ограничения ввели в связи с карантинным протоколом. Поэтому никто не мог подходить к телу. Канепа добавил, что мужчина отказался от госпитализации, что и привело к такой ситуации.

«Сейчас самое важное – думать об этой леди, что осталась наедине с телом своего мужа. Никто не может подойти близко, чтобы помочь ей и утешить ее. Надеемся, это быстро решится. Наши мысли с ней и о том, что она переживает», – сказала соседка вдовы.

Ранее УНИАН писал, как в Китае 5-летний мальчик прожил несколько дней с телом дедушки из-за карантина.