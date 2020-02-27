Город в Китае собирается запретить есть собак и кошек

Местные власти подчеркивают, что решение связано не с распространением коронавируса, а с тем, что этих животных большинство людей уже рассматривает в качестве компаньонов.

Шэньчжэнь собирается стать первым на материковом Китае городом, который запретит есть собак и кошек. Это произойдет при условии одобрения законопроекта о более широких ограничениях потребления мяса диких животных.

Как пишет The Guardian, Всекитайское собрание народных представителей выпустило распоряжение о запрете употребления мяса диких животных и усилении ограничения торговли им по всей стране. Ожидается, что решение будет закреплено в законе о защите дикой природы в Китае в течение этого года. Запрет стал быстрым ответом на вспышку коронавируса COVID-19. Существует подозрение, что он передался людям от диких животных, проданных на рынке в городе Ухань в декабре.

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Однако, в Шэньчжэне отмечают, что запрет есть собачье и кошачье мясо связан не столько с ограничением распространения опасных болезней, как с особыми отношениями между людьми и домашними животными.

«Шэньчжэнь может просто это сделать как прогрессивный город с многих точек зрения. Надеюсь, так оно и будет», - сказала профессор Griffith University в Австралии Дебра Као.

Употребление мяса собак и кошек - распространенное явление в провинции Гуандун, а также в соседнем Гуанси-Чжуанском автономном районе и в частях северо-восточного Китая. Хотя по всей стране со временем эта традиция стала менее приемлемой. К примеру, на Тайване собачье и кошачье мясо запретили в 2017 году.

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«Поедание собак становилось все более противоречивым в Китае. Часто возникали столкновения между ворами собак и владельцами животных», - сказала директор по международным СМИ в Humane Society International Венди Хиггинс.

«Существует громкий китайский протест против торговли мясом собак и котов. И молодежь в Китае рассматривает этих животных в качестве компаньонов, а не как часть кухни», - добавила она.