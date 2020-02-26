Bloomberg: Коронавирус становится глобальной политической проблемой

Эпидемия усиливает страхи, которые задевают хронические политические «заболевания» разных стран.

Мир наконец начинает понимать, что проблема Китая – на самом деле проблема всех. Коронавирус распространяется далеко за пределы китайских границ, вызывая вспышки заболеваний в Италии, Южной Корее, Японии и Иране. Количество зараженных подскочила до 80 тысяч людей во всем мире.

И хоть распространение нового вируса еще нельзя считать пандемией, оно создает серьезные вызовы для правительств, - пишет Bloomberg. Закрытие границ, карантины, стресс для систем здравоохранения, закрытие бизнесов – все это лишь начало. Некоторые страны отменили ежегодные мероприятия, которые обычно привлекали большие толпы желающих тратить деньги. Увеличение случаев заражения в Северной Африке и на Ближнем Востоке начинает оживлять нарекания в Европе на «дырявые границы».

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На континенте, который столкнулся с проблемой правых радикальных партий, вирус может быстро стать фактором усиления риторики против миграции.

Появился также потенциал беспорядков, если правительства не смогут показать, что они делают все ради сокращения заражения.Украину недавно всколыхнули протесты, спровоцированные фальшивыми сообщениями о болезни. Иран столкнулся с обвинениями в умышленном затягивании с объявлением вспышки COVID-19, чтобы страх не отогнал избирателей от участия в парламентских выборах на прошлой неделе. Израиль теперь предостерегает, что фальшивые новости могут быть использованы для запугивания людей перед выборами, которые пройдут 2 марта.

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Также все активнее обсуждаются вопросы относительно того, может ли коронавирус перечеркнуть экономические достижения, которые стоят в основе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Страх может распространяться быстрее, чем реальные изменения. Особенно, когда речь идет о вирусах. Но правительства, которые не думают наперед, могут оказаться под давлением многих факторов.