В Балтийском море начались учения НАТО

Всего в учениях задействованы около 40 кораблей и самолетов, передает Би-би-си. Основной задачей маневров является улучшение взаимодействия вооруженных сил стран-членов НАТО и государств Северной Европы в сложных операциях.

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В учениях принимают участие военнослужащие трех прибалтийских государств – Эстонии, Латвии и Литвы – и еще 12 стран, в том числе Германии, Великобритании и США, которые являются организаторами учений.

В мае в Балтийском море уже проходили международные учения, организованные прибалтийскими государствами. В маневрах были задействованы около 20 кораблей, в том числе британских, немецких и бельгийских.