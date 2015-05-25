США и страны Европы начали военные учения в Арктике

Учения проходят в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии, их объявленная цель – проверка взаимодействия северных стран вблизи границ России, сообщает радио "Свобода".

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Командующий учений норвежский бригадный генерал Ян Ове Ригг заявил, что отрабатывается взаимодействие в условиях «сложных воздушных операций» и в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО.

Учения считаются одними из крупнейших из проведенных в Европе в этом году и вторыми по масштабам с 2013 года.

Участники маневров – США, Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды и Норвегия, а также страны, не входящие в НАТО Швеция, Финляндия и Швейцария, которые участвуют в программе «Партнерство во имя мира».

Россия активизировала военную активность вокруг Северной Европы и стран Балтии.